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رئيس البرلمان العربي يهنئ موريتانيا بمناسبة عيد الاستقلال

رئيس البرلمان العربي يهنئ موريتانيا بمناسبة عيد الاستقلال
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني و التبريكات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية ولحكومتها وشعبها بمناسبة ذكرى الاستقلال.

العالم - موريتانيا

وأكد أن تلك المناسبة المجيدة وما تحمله من دلالات رمزية، تذكر بنضال وتضحيات الشعب الموريتاني العزيز في تحقيق أعظم إنجاز في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية المشرق، وهو نيل الحرية والاستقلال وجلاء المحتل البغيض، ليكون ذلك اليوم ملهماً للأجيال ونبراساً لهم ينير دروبهم للبذل والتضحية في سبيل الوطن.

وأشاد "العسومي"، بما حققته جمهورية موريتانيا الإسلامية من إنجازات رائدة على طريق التنمية والتطور والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب الموريتاني العزيز في ظل قيادتها الحكيمة، متمنياً لشعبها التقدم والازدهار ومواصلة المسيرة التنموية .

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رئيس البرلمان العربي يهنئ موريتانيا بمناسبة عيد الاستقلال

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