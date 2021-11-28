حزب الله يعلق على ما حصل في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان

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وصدر الليلة عن تجمع أطباء الأسنان في حزب الله البيان الآتي: جرت اليوم إنتخابات نقابة أطباء الأسنان في جو ديمقراطي تنافس فيها ثلاث لوائح لائحتان مكتملتان ولائحة غير مكتملة ترأستها المرشحة الكتائبية إيميلي حايك، وعندما بدأت عمليات الفرز الإلكتروني وجرى فرز أربعة صناديق من أصل عشرين، وبسبب تأخير إصدار النتائج حتى انقضى الوقت المخصص لإنتخاب نقيب ارتاب بعض الأطباء من هذا التأخير وهنا تقدمت مرشحة حزب الكتائب الدكتورة إيميلي حايك وبصوت عال بطلب إجراء فرز يدوي حيث كانت نتائجها متأخرة وليست من بين العشرة الأوائل فحدث هرج ومرج وأقتحم البعض صناديق الإقتراع وقاموا بتكسيرها بشكل مؤسف وغير مقبول بتاتا ومرفوض .

وبدل أن يخجل السيد سامي الجميل وحلفاؤه من هذا الفعل، توجه كعادته بإلباس التهمة لطرف حزب الله الذي ترك الحرية لمناصريه منذ الصباح لإنتخاب من يرونه مناسبا ولم يكن معنيا كغيره بالنتائج .

إن ما صدر عن السيد سامي الجميل هو محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير وهي حفلات الكذب التياعتاد ان يقوم بها سامي الجميل عند كل استحقاق يشعر فيه بالخسارة.

وأُلغيت الانتخابات في نقابة أطباء الأسنان، بسبب إشكالات عدة وتضارب، وتم رمي صناديق الاقتراع.

ووقع خلاف بين اطباء الاسنان، اثناء عملية فرز الاصوات في انتخابات النقابة واعتراض من قبل أطباء الأسنان، على خلفية عدم قدرتهم على مشاهدة النتائج، على شاشة وضعت في صالة الفرز، بسبب عطل تقني وشكاوى من عدم شفافية الفرز في انتخابات نقابة.

و بعد ذلك زعم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النّائب المستقيل ​سامي الجميل​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ ما حصل في انتخابات ​نقابة أطباء الأسنان معيب ومخزٍ، مشيرًا إلى أنّ عناصر مسلّحة من ​حزب الله​ من خارج الأطباء يعتدون على موظّفي الفرز، ويحطّمون الصناديق، في مشهد لا يبشر خيرًا للانتخابات النيابية المقبلة.