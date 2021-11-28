رئيسي: لن نسمح بزعزعة الامن وتدخلات الاجانب في شؤون المنطقة

العالم - ايران

وخلال لقائه نظيره الاذربيجاني الهام علييف اليوم الاحد على هامش اجتماع القمة الـ 15 للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) الذي عقد في العاصمة التركمنستانية عشق آباد، اشار الرئيس آية الله رئيسي الى ماضي دعم ايران لاستقلال جمهورية آذربيجان ووحدة وسيادة اراضيها وقال: اننا لن نسمح بزعزعة الامن وتدخلات الاجانب في شؤون دول المنطقة وقد اثبتت التجربة بان طريق اثارة الفتنة وتدخلات الاجانب يغلق كلما بادرت دول المنطقة لحل وتسوية قضاياها عن طريق التفاهم والتفاوض.

واعرب الرئيس الايراني عن قلقه ازاء زعزعة الامن وتواجد الاجانب في المنطقة واضاف: ان الارهاب الداعشي والصهيوني يشكلان عنصري تهديد في المنطقة ولا بد من مواجهتهما.

واشار آية الله رئيسي الى اهداف اميركا والكيان الصهيوني الرامية للمساس بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان وقال: ان تدخلات الاجانب تضر دول المنطقة ويتوجب اتخاذ اليقظة ازاء مؤامراتهم.

ورحب بطلب رئيس جمهورية آذربيجان المبني على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية مسارات الترانزيت بمشاركة الشركات الايرانية.