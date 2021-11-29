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الرئيس اللبناني يغادر بيروت الى الدوحة

الرئيس اللبناني يغادر بيروت الى الدوحة
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون بيروت صباح اليوم، متوجها الى قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

العالم_لبنان

وسيبحث الرئيس عون مع الامير الشيخ تميم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات كافة، بالاضافة الى العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية.

يضم الوفد الرسمي المرافق: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق بيار رفول والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتنضم الى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري وتأتي هذه الدعوة للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم - فيفا 2021.

وسيبحث الوزير فياض شؤونا متعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، وامكان الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط.

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