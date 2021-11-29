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الأردن يشدد إجراءات كورونا بسبب سلالة 'أوميكرون'

الأردن يشدد إجراءات كورونا بسبب سلالة 'أوميكرون'
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن يوم الأحد عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وصول متحورات فيروس كورونا إلى المملكة وتحديداً المتحور "أوميكرون".

العالم - الاردن

وتضمنت الإجراءات عدم السماح لغير الأردنيين بدخول المملكة إذا ما كانوا أقاموا في أي من دول جنوب إفريقيا، وليسوتو، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتيني، وبتسوانا خلال الـ14 يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

أما فيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم فيسمح بسفرهم للمملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط، ويشترط حيازتهم لفحص "بي سي آر" سلبي خلال 72 ساعة قبل السفر للمملكة، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.

كما يشترط عليهم إجراء فحص "بي سي آر" في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، والتوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة.

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الأردن يشدد إجراءات كورونا بسبب سلالة 'أوميكرون'