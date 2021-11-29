الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فلسطين... جلسة محاكمة لقتلة نزار بنات اليوم

فلسطين... جلسة محاكمة لقتلة نزار بنات اليوم
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

تعقد اليوم الاثنين، جلسة لمحاكمة العناصر الأمنية المتهمين بقتل المعارض السياسي نزار بنات، في المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وعقدت الجلسة الماضية في السادس عشر من الشهر الجاري، وسط غياب المحامي غاندي الربعي الموكل بالدفاع عن قضية بنات، على خلفية تهجم محامي العناصر الأمنية عليه، الأمر الذي عدّه المحامي استهتارا بإجراءات المحكمة وإجراءات التقاضي.

ويمثل أمام المحكمة 14 عنصرا متهمين بمقتل بنات، حيث استمع في الجلسة السابقة لشاهد من دائرة التكنولوجيا والمعلومات في الأجهزة الأمنية، ومسؤول في قسم الجرائم الإلكترونية في جهاز الاستخبارات العسكرية.

وخلال جلسة المحكمة، نظمت عائلات العناصر الأمنية وقفة أمام المحكمة العسكرية مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، عادّين أبناءهم أدوات تنفيذية للقانون وليسوا هم من أعطى الأوامر باعتقال نزار بنات أو قتله.

وقتلت الأجهزة الأمنية بنات في شهر تموز الماضي بعد اقتحام منزل أقربائه بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث شهد قتله حالة سخط شعبية على الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية.

روابط ذات صلة

عائلة نزار بنات تسحب محاميها نهائيا من جلسات محاكمة قتلته

عائلة بنات: السلطة تلاحق 14 فردًا من أبناء العائلة للضغط علينا

ذوو نزار بنات: كان يتعرض بالاستمرار لتهديدات أمن السلطة

جلسة استماع لشهود عائلة بنات..تفاصيل مهمة

إتهامات حقوقية للسلطة بتشويش إجراءات محاكمة قتلة نزار بنات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟

ایران توفد ممثلين قضائيين الى 5 بلدان للتباحث حول ملف اغتيال الشهيد سليماني

اجتماع طارئ لوزراء الصحة في مجموعة السبع لمناقشة المتحور 'أوميكرون'

بالفيديو..قرار دولي يلزم المنامة بدفع تعويض لطهران

توجيه الاتهام الى 124 شخصا ضالعا في اغتيال الشهيد سليماني

مشهد مرعب..نجاة سيدة اثر سقوط شجرة ضخمة فی بريطانيا