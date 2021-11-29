فلسطين... جلسة محاكمة لقتلة نزار بنات اليوم

العالم - فلسطين

وعقدت الجلسة الماضية في السادس عشر من الشهر الجاري، وسط غياب المحامي غاندي الربعي الموكل بالدفاع عن قضية بنات، على خلفية تهجم محامي العناصر الأمنية عليه، الأمر الذي عدّه المحامي استهتارا بإجراءات المحكمة وإجراءات التقاضي.

ويمثل أمام المحكمة 14 عنصرا متهمين بمقتل بنات، حيث استمع في الجلسة السابقة لشاهد من دائرة التكنولوجيا والمعلومات في الأجهزة الأمنية، ومسؤول في قسم الجرائم الإلكترونية في جهاز الاستخبارات العسكرية.

وخلال جلسة المحكمة، نظمت عائلات العناصر الأمنية وقفة أمام المحكمة العسكرية مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، عادّين أبناءهم أدوات تنفيذية للقانون وليسوا هم من أعطى الأوامر باعتقال نزار بنات أو قتله.

وقتلت الأجهزة الأمنية بنات في شهر تموز الماضي بعد اقتحام منزل أقربائه بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث شهد قتله حالة سخط شعبية على الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية.