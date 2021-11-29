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بالفيديو...مراسل العالم يتحدث عن آخر تطورات احتجاجات بيروت

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في لبنان ان بيروت تشهد تراجعاً في تحركات المواطنين بعدما اقدموا في الساعات الاولى من هذا اليوم بإقفال العديد من الطرقات بالحاويات والإطارات المشتعلة احتجاجاً على الاوضاع المعيشية المتردية في لبنان.

العالم - مراسلون

وقال الزميل حسين عز الدين خلال النشرة الاخبارية، إن معظم الطرقات في بيروت فُتحت عصر اليوم الاثنين بعدما شهدت إقفالا منذ الصباح، حيث قام المحتجون على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وبدعوى من تيار المستقبل، بقطع بعض الشوارع في بيروت و الطرقات الرئيسية في الشمال والشرق بيروت.

واضاف: أن المحتجين أغلقوا بالإطارات والحاويات المحترقة طرقا تربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد وشرقها وبالمناطق الشمالية، اضافة الى بعض الطرق الداخلية.كما شهدت بعض المناطق في البقاع وطرابلس وصيدا بشرق وشمال وجنوب لبنان قطعا للطرق.

واوضح مراسل العالم، تزامنا مع اقفال الطرقات انطلقت تظاهرة من الطريق الجديدة - الملعب البلديفي بيروت تتقدمهم سيارة تبث الاغاني والاناشيد الثورية والوطنية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية الصعبة، وسط صيحات الغضب ورفع الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين والمرتكبين الذين أوصلوا لبنان الى الكارثة الكبيرة، رغم لامبالاة المسؤولين عن الانهيار وجوع الناس.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن سجلت الليرة اللبنانية تدهورا إضافيا في قيمتها خلال الأيام الماضية مع ملامسة سعر الصرف عتبة 25 ألفا مقابل الدولار.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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