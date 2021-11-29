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العين الاسرائيلية

عملية ابوشخيدم حولت حياة المستوطنين لهواجس يومية

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

عين الاعلام الاسرائيلي على باب النار الذي فتحته شجاعة المقاومين الفلسطينيين الذي يبتكرون اساليب مختلفة لضرب الكيان في مكامن سيطرته.

فقد اثارت عملية الشهيد ابوشخيدم قلقاً عارماً لدى الاحتلال من هذا النوع من العمليات التي تجعل من حياة المستوطنين هواجس يومية وقلقاً مستمراً.

من جهة اخرى، سلطت التلفزة العبرية الضوء على تطوير طهران لصناعة المسيرات التي تشمل مسار خوف اسرائيلي.

وقد ادت التحذيرات الامريكية من مغبة اي تهور لتل ابيب لضرب المنشآت النووية الايرانية اثارت اهتماماً واسعاً في الاوساط السياسية والاعلامية الاسرائيلية.

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

النائب الاسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور

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