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لماذا ترددات عملية ابوشخيدم تخيف الاحتلال؟

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

بقيت عملية فادي ابوشخيدم في باب السلسلة في القدس المحتلة مثار تعليقات الاعلام الاسرائيلي الذي وصفها بالضربة الموجعة، مسلطاً الضوء على المواجهات التي حدثت بعدها في مخيم شعفاط تحديداً وهو ما فعلته القناة الثانية عشرة.

العالم- خاص بالعالم

اكد النائب الاسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور، ان الفلسطيني يثبت مع كل لحظة وكل ساعة انه اكثر متمسكاً في ارضه ووطنه من خلال اصراره وارادته والعزيمة والقوة التي تواجه باللحم الحي واعزل القدرات الدولية والاسرائيلية ليقول له ارحل.

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": انه مازال الفلسطيني رغم مضي على احتلال ارضه مايزيد على 70 عاماً، لم يتطبّع مع الكيان الصهيوني، معتبراً ان تحول القدس المحتلة الى كتلة من النار تشتعل في وجه الصهاينة فانه يثير الذعر لديهم.

ولفت منصور الى ان لايوجد شعب في العالم كما الشعب الفلسطيني يعاني ما يواجهه الآن وخاصة في الضفة الغربية واراضي عام 48 من قتل وتدمير واعتقال والذبح الذي يقوم به الكيان الصهيوني، ما يثبت ان هذه الظاهرة والتمسك والارادة الايمانية التي يتحلى بها، جعلت المحتل يعجز من صد مقاومته.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5922278

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