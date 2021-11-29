العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عناصر من فصائل المقاومة الشعبية استهدفت بقذائف الـ (ار بي جي) والأسلحة الرشاشة مقراً لما يسمى (لواء البصيرة) التابع لـ(قسد) في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف أدى إلى تدمير أجزاء من المقر ولم يتم التأكد من وقوع قتلى أو مصابين في صفوف (قسد) جراء التشديدات التي فرضتها في محيط المكان المستهدف.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومقرات مسلحي (قسد) ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وذلك رداً على الممارسات الإجرامية الرامية إلى التضيق على الأهالي ودفعهم للانضمام إليها أو تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم.