النيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء بارزين

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وقال التلفزيون الرسمي في النيجر إن رئيس الجمهورية أجرى وفق اقتراح من رئيس الوزراء، تعديلا وزاريا على 6 وزارات، على رأسها الداخلية والعدل.

وبحسب القائمة، فقد تم تعيين حمادو أدامو سولي، على رأس وزارة الداخلية، بينما أسندت حقيبة وزارة العدل إلى إيكتا عبد اللي محمد.

كما أسندت وزارة الصناعة وريادة الشباب إلى غوروزا ماجاجي سالاماتو، ووزارة التجارة إلى ألكاش الهادا.

كذلك أسندت وزارة التجهيزات إلى مختار جادو سابو، ووزارة الأعمال العامة والإصلاح الإداري إلى داورا هاديزاتو.

ويأتي التعديل الوزاري في الوقت الذي تشهد النيجر هجمات دامية تنفذها تنظيمات إرهابية، خاصة في المناطق النائية في الجنوب والشرق، حيث الحدود مع مالي.

وقبل أقل من أسبوعين لقي 22 شخصا حتفهم، بينما وأصيب العشرات في هجوم استهدف مخيما للطوارق بمدينة باكورات غربي النيجر.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش النيجري مقتل 40 عنصرا من الجماعات المسلحة، بعد صد هجوم على قرية بانيبانغو، قرب الحدود مع مالي.

وقال بيان صدر عن الجيش النيجري إنه "تم تحييد 40 إرهابيا بعد صد هجوم من قبل دورية تابعة للقوات المسلحة النيجرية، على مقربة من الحدود المالية في المنطقة الحدودية".