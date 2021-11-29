مفاوضات فيينا ..تفاؤل أوروبي كبير في اليوم الأول

العالم- ايران

وبعد انتهاء الاجتماع الأول من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن الغاء الحظر عن ايران في فيينا، قال منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات: أشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهدته في اجتماع اليوم.

واضاف مورا : من الواضح أن هناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية.

وتابع : "سنعود للاجتماع من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران".

من جهته، قال المبعوث الروسي الى اجتماعات فيينا ميخائيل اوليانوف إن الاجتماع الاول للجنة المشتركة للاتفاق النووي بدأت بنجاح.

وقال أوليانوف، في تغريدة نشرها مساء الاثنين: "اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة انتهى. اتفق المشاركون على اتخاذ خطوات فورية لاحقة في الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح بما فيه الكفاية".

وانهت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن رفع العقوبات عن ايران اجتماعها مساء اليوم الاثنين في فيينا.

وعقد هذا الاجتماع اليوم، على مستوى مساعدي الوزراء والمديرين السياسيين بوزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1، برئاسة كبير مفاوضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية، علي باقري ومساعد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

وحضر الوفد الإيراني المكوّن من مسؤولين حقوقيين واقتصاديين الاجتماع حاملين هدف واضح وجدي لرفع العقوبات عن الشعب الإيرانية.