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ميسي يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة

ميسي يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة، ليعزز رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة.

العالم - رياضة

وحصل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على الجائزة، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، في حفل أقيم في باريس يوم الاثنين.

وأحرز ميسي 40 هدفا في عام 2021، 28 منها لبرشلونة و4 لباريس سان جيرمان وثمانية للأرجنتين.

وفضلا عن تحطيم الرقم القياسي الذي سجله الأسطورة بيليه بأكبر عدد من الأهداف مع فريق واحد، أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا على الأقل في 13 موسما على التوالي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وفي عام 2021، حقق ميسي بطولة كأس الملك مع برشلونة ثم قاد الأرجنتين إلى الفوز بكأس كوبا أمريكا، في أول لقب دولي له، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/آب الماضي.

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