متى يعود المفاوضون الإيرانيون إلى البلاد؟

العالم - ايران

الآراء المختلفة التي أعرب عنها المسؤولون الحاضرون أو القريبون من المحادثات منذ الليلة الماضية تظهر أن المحادثات كانت بناءة وتطلعية.

وسائل الإعلام الغربية ايضا ورغم تحفظها ، بثت اخبارا ايجابية عن محادثات اليوم الأول.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الغربيين ركزوا بشكل كبير على مسألة عودة امريكا الى الاتفاق النووي، الا ان ايران اكدت مرارا وتكرارا ، بان موضوع عودة امريكا الى الاتفاق النووي ليس بالامر المهم وان عودتها الى مجموعة 5+1 رهن بشروط ؟

يشار الى ان طرح مثل هذه القضايا الفرعية من قبل الأطراف الغربية قد يؤدي الى مفاوضات طويلة الامد واستنزافية .

في الجولة الأولى من المفاوضات ، ونظرا لأهمية التوصل إلى اتفاق حول "مبادئ وأسس المفاوضات" ، فإن استشارة وفود الدول الحاضرة في المفاوضات مع العواصم أمر ضروري وحتمي.

وعلى هذا الأساس ، يمكن توقع عودة الوفد الايراني المفاوض إلى البلاد في غضون الأيام القليلة المقبلة لإجراء مشاورات رفيعة المستوى.