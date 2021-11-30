الجزائر قلعة الصمود.. نحن قوم أعزنا الله بالاسلام

العالم - نبض السوشيال

تفاعل الجزائريون اليوم مع وسم (#الجزائر_قلعة_الصمود ) بقوة اثر قول تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الجمعة لوسائل إعلام محلية، إن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".

وأشار تبون إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قال فيها: نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول [إسرائيل] في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب".

في هذه الاثناء، اتهم الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، الجزائر بالسعي للتصعيد ضد المملكة، في محاولة لـ"التهرب من وضع اجتماعي واقتصادي خطير" على ترابها، على حد قوله.

التطورات بين المغرب والجزائر والتقارب المغربي مع الكيان الاسرائيلييأتي بعد توقيع المغرب و"اسرائيل" مؤخرا اتفاق تعاون دفاعي كما أفادت تقارير إعلامية بأن تل أبيب وافقت على تزويد الرباط بطائرات مقاتلة مسيرة وبمنظومة دفاع جوي متطورة، في وقت تقدم فيه الجزائر الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976، وتريد الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

هذه التطورات دفعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" للاشادة بموقف الجزائر وبموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من القضية الفلسطينية، حيث قال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية للحركة في إقليم خارج فلسطين: "تعبر حركة حماس عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وفي التفصيل قال أبو زهري أن "كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري، باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة"، ولفت إلى أن حركته "ترى أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون أنها تمثل رسالة تعزيز وطمأنة لشعبنا الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل"، ذلك ان تبون كان قد دعا منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

نتايع الان ما ورد من تغريدات للمواطنين الجزائريين ضمن هاشتاغ (#الجزائر_قلعة_الصمود ) حيث نشر حساب الناشطة الجزائرية (ساجدة - I'm SAJEDA) التي نشرت بيانا للهيئة الاسلامية العليا ببيت المقدس جاء فيه:

الهيئة الاسلامية العليا ببيت المقدس تقصف #المغرب و #الملك_خصوصا بصفته رئيس لجنة القدس . ويتطاولون على #الجزائر_قلعة_الصمود ...تموت وأنت تتمنى ان تكون جزائريا يا خائن . #المغرب_يخون_الامة_الإسلامية

غرد حساب الناشط الجزائري (Ali Madji) قائلا:

في حادثة محاولة اغتيال " خالد مشعل" عرضت الجزيرة وثيقة سرية تبين كيفية عمل الموساد .. حيث تم تقسيم العالم الى 15 رقعة جغرافية وجاءت الجزائر في الرقم 2 بعد مصر رغم بعدها الجغرافي .. وهذا يدل على أن الجزائر تمثل أولوية قصوى للموساد والخطر المحدق به #الجزائر_قلعة_الصمود

شارك حساب الناشط الجزائري (عبد المالك الجزائري) في وسم (#الجزائر_قلعة_الصمود ) قائلا:

نحن قومٌ أعزّنا الله بالإسلام و بخصال العروبة المتجذرة فينا، و لا نرضى و نقبل من عديميِ الشرف و المروءة جِوارا و لا حوارا .. فشتّان بين الثرى و الثريا. #الجزائر_قلعة_الصمود⁦⁩

غرد حساب الناشط الجزائري (إسكندر) قائلا:

وزير الخارجية الجزائري لعمامرة يتحدث عن مؤامرة تحاك للجزائر ، ما هي و من وراءها .... ؟؟ كلام السيد #لعمامرة هي رسالة لأطراف المؤامرة بأننا نعلمها و نعرفكم ، و نستطيع كشفها و كذلك دحرها .... التاريخ يعيد نفسه . #الجزائر_قلعة_الصمود

وفي تغريدة ثانية لحساب الناشط الجزائري (إسكندر) قال:

#الجزائر لم تتوان في دعم القضايا العادلة في العالم ، و قضايا تحرر الشعوب و لن تتخلى عن مبادئها رغم كل ما يحاك ضدها من #الصهاينة و #المتصهينين و ستبقى الجزائر تدعم القضية #الفلسطينية و #الصحراء_الغربية الى غاية استقلالهما . فالجزائر آخر قلاع الصمود و التحدي . #الجزائر_قلعة_الصمود

غرد حساب الناشط الجزائري (دينيرو - DiNero) قائلا:

رسالة لعمامرة واضحة إلى الكيان الص/هيوني نحن لا نرى المخزن الذي تستعملونه نحن نركز على أسياده #الجزائر_قلعة_الصمود

شارك حساب الاشطة الجزائرية (بسمة) صمن وسم (#الجزائر_قلعة_الصمود )في تغريدة قالت فيها:

الجزائر #أولا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، #الجزائر_لن_تسقط بتلك السهولة التي يتخيلها البعض، بل الجزائر لن تسقط #أصلا لكم كل العالم و لنا عزيمة الرجال... . . المساس بالجزائر = المحرقة #الجزائر_قلعة_الصمود #الجزائر_اولا #التطبيع_خيانة_عظمى

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) الجزائري مع تغريدة لحساب الناشط الجزائري (علي مدجي -Ali Madji) وضمن وسم #الجزائر_قلعة_الصمود ) قال فيها:

رئيس الجمهورية : على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، بالضغط على المحتل الص.ه.ي.وني ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية. الجزائر التي تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات. #الجزائر_قلعة_الصمود