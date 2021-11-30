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أ ف ب: قوات الأمن السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم حكم البلاد لسلطة مدنية

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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