الرئيس العراقي يبحث مع زيدان الانتخابات البرلمانية

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وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان إنه "جرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية مع الاخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد".



وتابع البيان، إنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".