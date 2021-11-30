الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس العراقي يبحث مع زيدان الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي يبحث مع زيدان الانتخابات البرلمانية
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان إنه "جرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية مع الاخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد".

وتابع البيان، إنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".

روابط ذات صلة

العراق.. المفوضية توضح حقيقة إعلان النتائج النهائية للانتخابات

كتل عراقية تعلن موقفها من استمرار التواجد الاميركي في العراق

إلغاء رحلة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود في بيلاروس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

افتتاح المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق +صور

شاهد..حملة الإعتقالات الأشرس لقوات الإحتلال في الضفة الغربية

وزيرا خارجية الجزائر والصين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الاحتلال يعتقل طالبًا شرق بيت لحم وفتى جنوب نابلس

بلينكن يحذر من 'العدوان الروسي' على أوكرانيا

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين قرب القصر الرئاسي