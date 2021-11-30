تونس تهزم موريتانيا بنتيجة عريضة في افتتاح بطولة كأس العرب

العالم - رياضة

سيطر منتخب تونس على مجريات الأمور في أحداث الشوط الأول، وسط تراجع لموريتانيا في وسط ملعبه.

وسدد فخر الدين بن يوسف مهاجم تونس رأسية قوية، تصطدم بالقائم الأعلي في أول تهديد حقيقي على مرمي موريتانيا بالدقيقة 15.

وسدد سيف الدين الجزيري نجم نسور قرطاج، كرة قوية تمر على يمين حارس مرمي منتخب موريتانيا، في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 32، أنقذ حارس موريتانيا مرمي بلاده من هدف مؤكد، بعد التصدي لصاروخية من سيف الدين الجزيري مهاجم تونس.

وهدد منتخب موريتانيا مرمى تونس لأول مرة، من خلال ركنية تصطدم بالقائم ثم يتلقاها فاروق بن مصطفي حارس نسور قرطاج.

وفي الدقيقة 39، وضع سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، منتخب تونس في المقدمة بتسديدة رائعة داخل شباك مرمي موريتانيا، ليسجل أولي اهداف بطولة كأس العرب.

وسجل فراس بالعربي الهدف الثاني لمنتخب تونس من تسديدة قوية، أمام موريتانيا بالدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، عزز سيف الدين الجزيري فوز الزمالك، بهدف ثالث رائع بالكعب أمام موريتانيا، ليحرز أول ثنائية ببطولة كأس العرب.

وفي أخر دقيقة بالوقت الضائع، قلل منتخب موريتانيا الفارق مع تونس إلي 1-3، بعد تسجيل ركلة جزاء صحيحة، سددها مولاي أحمد بسام.

وواصل منتخب تونس ضغطه المكثف على مرمي موريتانيا، من أجل الخروج بنتيجة كبيرة من المباراة.

ومع الدقيقة 50، سجل فراس بالعربي الهدف الرابع لمنتخب تونس أمام موريتانيا، لتصبح النتيجة 4-1.

وفي الدقيقة 90 من عمر أحداث المباراة، أحرز يوسف المساكني الهدف الخامس لمنتخب تونس امام موريتانيا.

بهذة النتيجة، يحصد منتخب تونس أول 3 نقاط في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2021، ويظل منتخب موريتانيا بدون رصيد من النقاط.