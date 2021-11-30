شاهد..اليمنيون يحتفلون بعيد الاستقلال مع خروج آخر جندي بريطاني

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ويرى مراقبون ان مخططات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بايعاز من دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا و"اسرائيل"ماهي إلا امتداد لتلك المخططات التي مارسها المستعمر القديم، نظرا لأهمية موقع اليمن الاستراتيجي بامتلاكه اهم الممرات البحرية على خط التجارة العالمي ناهيك عن الثروات النفطية وغيرها ماجعلها محل تلك الاطماع.

وعلى مايبدو الوضع المأساوي في مناطق سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقته وتحديدا في الجنوب لم يعد أمام اليمنيين في تلك المناطق سوى التحرك الجاد لحماية مناطقهم من أعمال الفوضى لتحقيق الاستقلال ورفع الوصاية الخارجية.







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