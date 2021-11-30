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شاهد..اليمنيون يحتفلون بعيد الاستقلال مع خروج آخر جندي بريطاني

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

قبل 54 عاما احتفل اليمنيون بعيد الاستقلال يوم الجلاء مع خروج آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن بعد استعمار دام قرابة 130عام لتأتي هذه المناسبة اليوم في ظل ظروف صعبة يعيشها أبناء الجنوب نتيجة ممارسات قوى التحالف ومرتزقته الممارسات القمعية ضد المواطنين وسياساته التدميرية للاقتصاد والنسيج الاجتماعي .

العالم - مراسلون

ويرى مراقبون ان مخططات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بايعاز من دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا و"اسرائيل"ماهي إلا امتداد لتلك المخططات التي مارسها المستعمر القديم، نظرا لأهمية موقع اليمن الاستراتيجي بامتلاكه اهم الممرات البحرية على خط التجارة العالمي ناهيك عن الثروات النفطية وغيرها ماجعلها محل تلك الاطماع.

وعلى مايبدو الوضع المأساوي في مناطق سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقته وتحديدا في الجنوب لم يعد أمام اليمنيين في تلك المناطق سوى التحرك الجاد لحماية مناطقهم من أعمال الفوضى لتحقيق الاستقلال ورفع الوصاية الخارجية.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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