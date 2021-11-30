'خريطة مصر' تثير أزمة في البلاد.. والحكومة ترد ببيان!

العالم - مصر

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

وأوضحت أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي، بما فيها مادة الدراسات الاجتماعية، خالية من أي أخطاء، حيث تم وضعها من قبل خبراء ومتخصصين على أعلى مستوى.

ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية للمناهج؛ لتعزيز وتنمية قدرات الفهم والمهارات لدى الطلاب، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة أي كتب خارجية يرد بها أخطاء في المناهج.