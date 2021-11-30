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مقاتلات روسيا وبيلاروس تقوم بدوريات مشتركة على الحدود

مقاتلات روسيا وبيلاروس تقوم بدوريات مشتركة على الحدود
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن مقاتلات من نوع "سو 30" روسية وبيلاروسية قامت بتنفيذ رحلة مخططة كجزء من دورية مشتركة للمجال الجوي على طول حدود بيلاروسيا الجوية.

العالم ـ أوروبا

وبحسب بيان وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "تيلغرام": "يستمر تنفيذ القرار المتعلق بتسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود الدولة لجمهورية بيلاروسيا كجزء من تعزيز حالة التأهب القتالي للدفاع الجوي للمجموعة التكتيكية المختلطة من مقاتلات (سو 30 إس إم) متعددة الوظائف في بيلاروس وروسيا".

الجدير بالذكر أن هذه الدوريات المنتظمة تتم وفق خطة معتمدة سابقا، وتنفذ بغض النظر عن الأحوال الجوية والتوقيت.

هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية تكدس آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول المهاجرين؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.

من جانبها، نفت سلطات بيلاروسيا هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.

واستخدمت سلطات الحدود البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، في وقت سابق، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا.

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