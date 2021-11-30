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باقري وموراي يلتقيان في فندق كوبورغ في فيينا

باقري وموراي يلتقيان في فندق كوبورغ في فيينا
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

التقى قبل دقائق نائب وزير الخارجية ورئيس لجنة المفاوضات الإيرانية علي باقري كني، مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي موراي، في فندق كوبورغ فيينا.

العالم - إيران

ويقال إن هذا الاجتماع سيعقد من أجل تنسيق الترتيبات لاستمرار المفاوضات في الأيام المقبلة.

وبدأ اليوم الثلاثاء في فيينا اجتماع الخبراء الايرانيين البارزين وباقي اطراف الاتفاق النووي ضمن مجموعة العمل الخاصة برفع الحظر الجائر وغير القانوني عن ايران.

واستأنفت مجموعة العمل الخاصة برفع الحظر عن ايران عملها اليوم بعد اتفاق تم التوصل إليه أمس من قبل المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفد الإيراني ودول مجموعة 4 + 1في فيينا.

وشهدت العاصمة النمساوية، الاثنين عقد الجولة السابعة من المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد 5 أشهر من تعليق المحادثات، التي تضم إيران والدول الخمس التي ما زالت منضوية في الاتفاق الموقع عام 2015، وهي فرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعید خطيب زاده في وقت سابق اليوم، إن فريق التفاوض النووي الإيراني يركز في مباحثات فيينا التي استؤنفت الاثنين، على رفع الحظر، مؤكداً أن طهران لا تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن محادثات خطوة بخطوة والالتزامات الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا، مؤكداً أن الحكومة الإیرانیة جلست علی طاولة مفاوضات فيينا بإرادة جادة.

كما قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الثلاثاء، إن عملية استئناف المفاوضات النووية مع إيران ناجحة إلى حد بعيد.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن المشاركين في الاتفاق النووي قرروا مواصلة عملية الصياغة في مجموعتي عمل بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية من دون تأخير.

والمبعوث الصيني إلى المحادثات النووية، قال إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات التي لا تتماشى مع اتفاق إيران النووي، بما في ذلك تلك العقوبات التي تطبق على الصين.

وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تويتر: شدد السفير وانج تشون في اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية.

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