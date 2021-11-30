السيد الصدر يعلق بـ3 كلمات على نتائج الانتخابات العراقية

العالم - العراق

وقال السيد الصدر في تغريدة له: "شكراً لمفوضية الانتخابات".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أسماء الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات النيابية.

حيث حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً ، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.

فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعدا لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان.

وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد وجبهة التركمان للعراق الموحد 1، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبا، فيما بلغ عدد مقاعد الافراد الفائزين في الانتخابات 43 تنقسم بين 38 رجلا و5 نساء.