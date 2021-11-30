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محطة بوشهر النووية تستأنف نشاطاتها في يناير المقبل

محطة بوشهر النووية تستأنف نشاطاتها في يناير المقبل
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة شبكة الطاقة الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي إن محطة بوشهر/جنوب/ النووية لتوليد الكهرباء تستأنف نشاطاتها في بدايات العام المقبل.

العالم - ایران

واضاف رجبي مشهدي، في تصريحه اليوم الثلاثاء، ان محطة بوشهر النووية تبلغ قدرتها ألف ميغاواط، وتعمل بشكل متواصل منذ حوالي 5 إلى 6 سنوات وقد خرجت من دائرة توليد الكهرباء حاليًا لإجراء إصلاحات رئيسية وستدخل المدار في أوائل يناير المقبل.

وتابع: من أولويات الحكومة الجديدة ووزير الطاقة علي أكبر محرابيان تنفيذ مشاريع استخدام الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري، وبناءً على ذلك، تم وضع خطة لبناء محطات توليد 10000 ميغاواط من الطاقة المتجددة.

ولفت مصطفى رجبي مشهدي الى ان الميزة الكبيرة لمحطة الطاقة النووية في بوشهر هي عدم استخدام الوقود الأحفوري، موضحاً: ان مشروعا لبناء وحدتين إضافيتين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما.

ونوه الى ان وزارة الطاقة وضعت خطة كبيرة للغاية لبناء محطات لتوليد 10000 ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة كما وضعت خطة لتوليد 500 ميغاواط الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول الصيف المقبل.

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