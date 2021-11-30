العالم - خاص بالعالم

السجاد الايراني هو واحد من أهم الفنون اليدوية الإيرانيه.وتعد صناعته جزءا أساسيا من الثقافة التي يعود تاريخها إلى بلاد فارس القديمه، كما تعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد في العالم.



للسجاد الايراني انواع كثيرة واغلب المحافظات و المدن وحتى القرى داخل البلاد لها اشكال و انواع و حتى نقوش سجاد خاصة بها و من هذه المحافظات محافظة سمنان وسط ايران و بالتحديد قرية افتر سرخه المعروفة بحياكة سجاد "خرسك".



تتم حياكة سجادة "خرسك" من الصوف و تتكون الوانها من سبعة الوان، ولاحياء هذا الفن قامت احدى السيدات القرويات بتعليم حياكته لمحبي حفظ هذا التراث الفني الاصيل

وقالت حائكة:"انا بالسابق كنت احيك هذه السجادة في منزل والدي، لكني لاحظت انه منذ نحو اربعين عاما وقد توقفت حياكة سجادة خرسك في افتر، وحتى لايندثر هذا الفن اقمت هذه الورشة وكثيرون جاؤوا عندي لتعلم حياكة هذه السجادة".

يرجع اسم هذا النوع من السجاد الى شكل نسيجه واليافه الشبيهة بوبر الدببة ويستخدمه الاهالي في تغطية الارضيات سواء في فصل الشتاء او الصيف و تقوم السيدات بحياكته من رسوم ونقوش من وحي خيالهن.

وقال حائكة ايرانية:"نحن نصبغ الصوف بالوان طبيعية مثلا اللون الاسود نستخرجه من قشور الجوز،اما اللون الاحمر نستخرجه من جذور نبات البارباريس والاخضر من نبات الفوة الصبغية".

وأوضحة حائكة أخرى:"يقوم شخصان بحياكة خرسك الذي يصنع من الصوف الذي نغسله ثم نجففه ثم نقوم بصبغه".

ادرجت ايران حياكة سجادة خرسك في قائمة الصناعات اليدوية الوطنية. وتقوم بدعم المشاريع الصغيرة لترويج هذا الفن ولجعله مصدر رزق للسيدات القرويات.

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