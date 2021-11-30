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اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن تعلن تحرير 14 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بتفاهمات محلية في جبهة مأرب

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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