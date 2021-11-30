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رئيس مجلس الشورى ونائبه في حكومة هادي يعلنان في بيان مشترك أن اليمن أمام وضع كارثي وأن المعركة التي قادها التحالف ذهبت لأهداف أخرى

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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