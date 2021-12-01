أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "االجيش الأوكراني، يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد. وبحسب بعض التقارير، فإن عدد القوات ... في منطقة الصراع قد وصل بالفعل إلى 125 ألف شخص، وهذا للتوضيح، هو نصف عدد القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية عن قلق موسكو من رفض كييف الفعلي للتسوية السلمية لهذه القضية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، للنظر فيه من قبل البرلمان الأوكراني ينص على إمكانية تواجد قوات أجنبية في البلاد في عام 2022، مضيفة أن ذلك يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات مينسك.

وتعليقا على مزاعم كييف حول هجوم عسكري روسي وشيك على أوكرانيا، قالت زاخاروفا إن هذه المزاعم هي مجرد نوبات هيستيريا، ومناورة لصرف الانتباه عن للعمليات العسكرية الأوكرانية في بعد.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "دول الناتو إلى وقف الاستفزازات وتشجيع الخطط العسكرية لنظام كييف، وبذل كل جهد لحث كييف على إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك من أجل إيجاد حل سلمي مستدام للنزاع الأوكراني الداخلي وفقا لمجموعة من الإجراءات، التي نص عليها مجلس الامن الدولي، والذي بدوره أدرج اتفاقيات مينسك في قراراته".