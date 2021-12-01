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انفوغرافيك.. كأس العرب.. نتائج مباريات اليوم الأول

انفوغرافيك.. كأس العرب.. نتائج مباريات اليوم الأول
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

بدأت في قطر الثلاثاء النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021"،

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