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بوتين: روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية مناسبة ردا على استفزازات الناتو

بوتين: روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية مناسبة ردا على استفزازات الناتو
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية-تقنية مناسبة، ردا على استفزازات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

العالم - روسيا

كما شدد الرئيس الروسي، خلال مراسم اعتماد السفراء الأجانب، اليوم الأربعاء، على أن موسكو ستؤكد تمسكها بعدم السماح بتوسع الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.

وقال: "في هذه الحالة، نتخذ إجراءات عسكرية - فنية مناسبة، لكن، أكرر، لسنا نحن من يهدد أحدا، وهم يتهموننا بذلك"، مشيرا إلى أن التهديدات تقترب من الحدود الروسية.

وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية تتجاهل قلق روسيا بشأن توسع الناتو باتجاه الشرق نحو حدودها.

وأضاف بوتين أن روسيا تقترح بدء مفاوضات جوهرية لتحقيق ضمانات قانونية بعدم توسع الناتو شرقا باتجاه حدودها.

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