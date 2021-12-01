الجماعات الموالية لتركيا تختطف 3 مدنيين بريف الرقة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن القوات التركية ومجموعة من إرهابيي ما يسمى "الشرطة العسكرية" داهمت منازل أهالي قرية الحويجة في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي واختطفت رجلاً ووالده وزوجته واقتادتهم إلى أحد مقرات جماعاتها في مدينة تل أبيض.

وكانت القوات التركية والجماعات الموالية لها وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض وقرى في محيطها في الثالث عشر من تشرين الأول عام 2019 بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الأهالي.