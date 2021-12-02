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ترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية

ترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت الأبيض.

العالم - الامريكيتان

وأجاب ترامب في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية، ردا على سؤال، حول موقع الولايات المتحدة على المسرح العالمي، قائلا :"هذه أدنى نقطة وصلت إليها البلاد، لا أذكر أن (أمريكا) كانت بهذا الموقع ...".

ولفت الرئيس السابق، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدهورت منذ وصول جو بايدن إلى السلطة.

وفي وقت سابق، وصف ترامب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر مهانة" في مجال السياسة الخارجية تتعرض لها الولايات المتحدة في تاريخها.

وألقى ترامب باللوم على بايدن لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وتحسر على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تركت وراءها مع انسحاب القوات.، قائلا: "هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل".

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