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البيت الأبيض يؤكد استعداده لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد روسيا بسبب أوكرانيا

البيت الأبيض يؤكد استعداده لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد روسيا بسبب أوكرانيا
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد البيت الأبيض استعداد امريكا لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد روسيا ردا على ما وصفه بـ"خطواتها العدائية" على خلفية الوضع في أوكرانيا.

العالم-الاميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء: "أما بخصوص الأدوات التي قد نستخدمها، فكنا نظهر منذ بداية عمل إدارتنا أننا مستعدون لاستخدام عدد من الأدوات الاقتصادية وغيرها ردا على خطوات عدائية من قبل روسيا".

وفي إشارة إلى تهديد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على روسيا، قالت بساكي إن "وزير الخارجية أكد بوضوح أننا لن نتردد في استخدام تلك الأدوات"، مضيفة أن واشنطن ستقوم بذلك بالتعاون مع حلفائها وشركائها.

وأشارت إلى أنه ليس بوسعها أن تكشف عن أي إجراءات الآن، مضيفة أن الجانب الأمريكي "على اتصال مباشر" مع المسؤولين الأوكرانيين والروس على حد سواء.

وكان بلينكن قد تحدث على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في لاتفيا عن عقوبات "غير مسبوقة" على روسيا في حال "هجومها" على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن حشد القوات على حدود أوكرانيا، وأكدت أنه لا توجد لديها أي خطط "عدوانية".

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