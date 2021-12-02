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فوز صعب لمصر على لبنان في كأس العرب في الدوحة

فوز صعب لمصر على لبنان في كأس العرب في الدوحة
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

اقتنص المنتخب المصري لكرة القدم فوزًا صعبًا أمام نظيره اللبناني بهدف وذلك في اللّقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الثّمامة المونديالي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

العالم_لبنان

وحسب الوسائل الاعلام المحلية في بيروت اليوم الخميس شهد اللّقاء ضغطًا مصريًا كبيرًا على المرمى اللبناني إلّا أنَّ تألُّق الحارس مصطفى مطر الذي حرم الفراعنة طيلة سبعين دقيقة من هزّ الشباك، وتصدّى لخمس كرات في الشّوط الأوّل إضافةً للاستبسال الدّفاعي والروحية القتالية العالية التي خاض بها رجال الأرز المباراة صعّبت المهمّة على المصريين الذين نجحوا بفك الشيفرة اللّبنانية بعد خطأ روبر ملكي واحتساب حكم اللقاء لركلة جزاء ترجمها لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة لهدف قبل ثلث ساعة من النهاية.

وكان رجال الأرز أن يعدّلوا النّتيجة في الوقت القاتل إلّا أنَّ كرة المدفع قاسم الزين جاورت مرمى الحارس محمد الشناوي الذي لم يُختبر طوال دقائق اللقاء الـ90.

وخرج رجال المدرّب البرتغالي الخبير كارلوس غويروش بالنّقاط الثلاث بينما احتلّ لبنان المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

وضرب المنتخب الجزائري بقوّة واكتسح نظيره السوداني برباعيّة بفضل ثنائية لبغداد بونجاح ليتصدّر محاربوا الصحراء ترتيب المجموعة وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري.

واستهلّ المنتخب المغربي حامل اللّقب مباراياته بفوز كبير على نظيره الفلسطيني برباعية لحساب المجموعة الثالثة بعدما سجّل عبد الالاه الحفيظي ثنائيّة لأسود الأطلس الذين تصدّروا المجموعة.

خسر المنتخب اللّبناني لكرة القدم للشباب أمام نظيره العراقي بركلات التّرجيح 3-2 في المباراة النّهائية لبطولة اتّحاد غرب آسيا الثانية التي جمعت المنتخبين على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد.

وأنهى بذلك شباب الأرز مشوارهم المميّز في البطولة بالمركز الثاني والميداليات الفضية.

وقد انتهى اللّقاء بوقته الأصلي بالتّعادل السّلبي جرّاء تألّق لاعبي لبنان لا سيّما الحارس رامي المجالي قبل أن تبتسم ركلات التّرجيح لأصحاب الأرض وتمنحهم لقبًا إقليميًا وبنتيجة 3-2.

العالم-لبنان

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