1892 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

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وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان ، في تقريرها اليومي، تسجيل 1892 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​) ، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 672548.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 1873 إصابة بين المقيمين و19 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8735.

و مع انتشار كورونا الدولة اللبنانية اتخذت تدابير جديدة للحد من انتشار هذا الفيروس و في السياق اعتبارا من تاريخ 17 من الجاري تا 9 كانون الثاني ضمنا و من الساعة السابعة مساء و حتى الساعة السادسة صباحا تفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة.

كذلك يمنع إقامة كافة التجمعات و الحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة و ايضف تقفل المدارس و الجامعات اعتبارا من 16 شهر الجاري حتى9 كانون الثاني 2022.