تهويل سعودي من انتصارات اليمن

العالم - انقلاب الصورة

لكن تحالف العدوان يقوم بالمقابل بغارات هستيرية، للتغطية على الخسائر الفادحة التي تلحق به في الجبهات.

لكن قوى العدوان وفي بياناتهم وإعلامهم يهللوا.. فالذي يسمع الإعلام السعودي يتصور أن الحرب انتهت الآن وقضت الرياض على الجيش اليمني وخلصت اليمن.

والأندر أنهم يبررون كل الوحشية والعدوان بأنهم يحافظون على المعايير الإنسانية والقانون الدولي.

هم يركزون على الأهداف الاستراتيجية ومصانع الصواريخ البالستية.. لكنهم خلطوا بين "البالستية" و"البلاستيكية".. حيث استهدف العدوان بثلاث غارات وسط المناطق السكنية في صنعاء.

فغارات فجر الأربعاء طالت معملا للبلاستيك بحي ذهبان ومبنى قيد الإنشاء تابع لمستشفى "اليتيم" بحارة الثلاثين.. أوقعت شهيدين وعددا من الجرحى.

غارات هستيرة بوتيرة متصاعدة للتغطية على كل هزائمهم، ولتوقي الانتصار الحاسم القادم لا محاله في مأرب.. حيث أن الإعلام السعودي طالما كذب على الرأي العام.