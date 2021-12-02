بعد تلقيها انتقادات قاسية..اليابان تتراجع عن حظر تم فرضه على حجوزات الرحلات الدولية

العالم-اسيا والباسفيك

كانت وزارة النقل قد طلبت أمس الأربعاء من شركات الطيران الدولية التوقف عن إجراء حجوزات جديدة للرحلات القادمة إلى اليابان حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، كإجراء احترازي طارئ للتصدي لمتحور أوميكرون الجديد.

قالت الوزارة، اليوم الخميس، إنها تراجعت عن الطلب بعد تلقيها انتقادات قاسية بأن الحظر صارم للغاية ويصل إلى حد التخلي عن شعبها. وشرح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن التراجع السريع عن الحظر أخذ في الاعتبار احتياجات السفر للمواطنين اليابانيين.

كان كيشيدا يضغط من أجل اتخاذ تدابير احترازية قوية، بعدما فقد سلفه يوشيهيدي سوغا منصبه القيادي تقريبا وسط انتقادات عامة بأن إجراءاته الخاصة بالفيروس كانت محدودة وبطيئة للغاية.