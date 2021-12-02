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بعد تلقيها انتقادات قاسية..اليابان تتراجع عن حظر تم فرضه على حجوزات الرحلات الدولية

بعد تلقيها انتقادات قاسية..اليابان تتراجع عن حظر تم فرضه على حجوزات الرحلات الدولية
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت اليابان إنها تراجعت عن حظر تم فرضه على حجوزات الرحلات الدولية الوافدة الجديدة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا بعد يوم واحد فقط من إعلان هذا الحظر، وذلك في أعقاب انتقادات بأنه كان رد فعل مبالغا فيه.

العالم-اسيا والباسفيك

كانت وزارة النقل قد طلبت أمس الأربعاء من شركات الطيران الدولية التوقف عن إجراء حجوزات جديدة للرحلات القادمة إلى اليابان حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، كإجراء احترازي طارئ للتصدي لمتحور أوميكرون الجديد.

قالت الوزارة، اليوم الخميس، إنها تراجعت عن الطلب بعد تلقيها انتقادات قاسية بأن الحظر صارم للغاية ويصل إلى حد التخلي عن شعبها. وشرح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن التراجع السريع عن الحظر أخذ في الاعتبار احتياجات السفر للمواطنين اليابانيين.

كان كيشيدا يضغط من أجل اتخاذ تدابير احترازية قوية، بعدما فقد سلفه يوشيهيدي سوغا منصبه القيادي تقريبا وسط انتقادات عامة بأن إجراءاته الخاصة بالفيروس كانت محدودة وبطيئة للغاية.

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بعد تلقيها انتقادات قاسية..اليابان تتراجع عن حظر تم فرضه على حجوزات الرحلات الدولية

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