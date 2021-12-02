شاهد: لماذا يقوم جيش الاحتلال بهذه الطريقة تجاه اطفال الضفة!

العالم- خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان جيش الاحتلال يريد ان يوصل رسالة الى الفلسطيني بعامل قوة الردع الاسرائيلي بانها لاتزال باقية وكل ما جرى ليس الا حبراً على ورق.

واوضح عواضة، ان هذا الامر يتجلى من خلال ارعاب الطفل الفلسطيني وايجاد حالة الهلع في داخله في محاولة منه تصوير ان اي عملي مستقبلي قد ينشأ عليه هذا الطفل الفلسطيني يمكن ان يواجه من قبل الجيش الاسرائيلي، واعتبرها بانها جزء من سياسة الردع التي يقوم بها جيش الاحتلال، مشيراً الى ان طريقة دخول الجيش الى بيوت الفلسطينيين يكشف هشاشة الموقف الفلسطيني ويظهره بانه ضعيف وملتحق بالسياسة الاسرائيلية.

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5927443