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شاهد: لماذا يقوم جيش الاحتلال بهذه الطريقة تجاه اطفال الضفة!

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتصوير الاطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، لاظهار صورة بانه لايزال مبقياً على سيطرته في الضفة وخاصة في المناطق التي يسيطر بموجب اتفاقية اوسلو، وانه يتجاوز كل الاتفاقيات التي حصلت واظهار هشاشة تلك الاتفاقيات.

العالم- خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان جيش الاحتلال يريد ان يوصل رسالة الى الفلسطيني بعامل قوة الردع الاسرائيلي بانها لاتزال باقية وكل ما جرى ليس الا حبراً على ورق.

واوضح عواضة، ان هذا الامر يتجلى من خلال ارعاب الطفل الفلسطيني وايجاد حالة الهلع في داخله في محاولة منه تصوير ان اي عملي مستقبلي قد ينشأ عليه هذا الطفل الفلسطيني يمكن ان يواجه من قبل الجيش الاسرائيلي، واعتبرها بانها جزء من سياسة الردع التي يقوم بها جيش الاحتلال، مشيراً الى ان طريقة دخول الجيش الى بيوت الفلسطينيين يكشف هشاشة الموقف الفلسطيني ويظهره بانه ضعيف وملتحق بالسياسة الاسرائيلية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5927443

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