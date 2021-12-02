تلوث الهواء يجبر السلطات الهندية على إغلاق مدارس العاصمة

العالم - خاص بالعالم

ما تشاهدونه من صور ليس ضبابا بسبب فصل الشتاء وبرودته، لكنه ضباب دخاني نتيجة الجودة الهواء الضعيفة الذي يحاصر العاصمة الهندية نيودلهي التي تعتبر اكثر عواصم العالم تلوثا.

تلوث الهواء الشديد دفع السلطات الهندية الى إغلاق المدارس والجامعات لحين إشعار آخر اعتبارا من الجمعة بعد استياء المحكمة العليا من قرار إدارة المدينة إعادة فتحها المؤسسات التعليمية بعد ان اغلقتها سابقا لمدة خمسة عشر يوما.

وزير البيئة الهندية جوبال راي قال، ان حظر البناء وحظر دخول الشاحنات التي تعمل بوقود الديزل التي تحمل البضائع غير الأساسية سيستمر، كما طالب السكان باستخدام المواصلات العامة.

ليس هذا فقط فقد أدخلت حكومة العاصمة، سبعمئة حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي الخدمة لتشجيع السكان على استخدام المواصلات كما انها ستكثف عدة خطوات للتحكم في الغبار منها استخدام عربات الإطفاء في رش المياه.

ويصبح الهواء ساما في فصل الشتاء ويحاصر ضباب سام مدينة دلهي منذ انطلاق مهرجان ديوالي في السابع من نوفمبر الماضي، بسبب الألعاب النارية التي يطلقها سكان المدينة في المهرجان والذي يتزامن مع وقت حرق المخلفات الزراعية في الولايات المجاورة للعاصمة في كل.

ويلعب تباطؤ سرعة الرياح في المنطقة دورا في تفاقم ظاهرة التلوث في العاصمة الهندية، إذ يؤدي إلى حبس ملوثات الهواء في الغلاف الجوي السفلي.

هذا وتجاوزت نسبة عوالق الهواء الملوثة، الحدود الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وسجلت عدة مناطق في المدينة مستويات أكثر من اربعمئة، وهي مستويات صنفت بأنها خطيرة.

ولاتقتصر مشكلة التلوث في الهند على العاصمة نيو دلهي، إذا تحتل مدن هندية المراكز الأولى بصفة دورية بين مدن العالم الأكثر تلوثا، ويقتل الهواء الملوث أكثر من مليون شخص سنويا في الهند.



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