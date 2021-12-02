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مراسل العالم: استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي باعتداء ارهابي على حافلة كانت تقلهم اثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور السوري

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

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