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التلفزيون السوري: استشهاد شابين إثر انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة الشومرية بـريف حمص الشرقي

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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