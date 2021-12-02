ريف دمشق: كشف ملابسات جريمة هزت 'صحنايا' بعد 3 سنوات

العالم -سوريا

ونتيجة الاستمرار في البحث عن الفاعلين، وبعد توافر معلومات وأدلة لدى شرطة ناحية صحنايا حول تورط شخص من أهالي صحنايا يدعى (راضي. ز) وصديقته المدعوة (ميساء. ش) بالجريمة، قامت شرطة الناحية بإلقاء القبض عليهما ومصادرة بندقيتين حربيتين من المقبوض عليه،

وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما قاما بالتخطيط المسبق للسطو على مزرعة المغدور وقتله وسلبه أمواله بعد علم المقبوض عليها (ميساء) أن المغدور يقوم بإخفاء أموال من تجارته في مزرعته المذكورة، حيث قاما بإحداث ضوضاء عند سور المزرعة وعندما خرج لاستكشاف الأمر أطلقوا النار عليه من بندقية حربية وسلبا جواله وأمواله.

وبعد قيامهما بقتله أقدمت المدعوة (ميساء) على تكبيل زوجته والاعتداء عليها بالضرب وسلبها مصوغاتها الذهبية وجوالها.

تمت مصادرة البندقيتين، وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.