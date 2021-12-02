أكار: لقاء بوتين وأردوغان وسع دائرة الاتصالات على الساحة السورية

العالم ـ تركيا

وقال أكار في مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التركية: "نحن نواصل اتصالاتنا مع روسيا والاتصالات مع الجانب الروسي على الساحة السورية باتت أسهل بعد اللقاء بين بوتين وأردوغان".

وأوضح أكار "أن حالات انتهاك وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية تضاءلت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن بلاده تتحرك في سوريا وفق ما تقتضيه الاتفاقيات المبرمة مع روسيا والولايات المتحدة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش التركي سينفذ عملية عسكرية في سوريا، قال وزير الدفاع: "نواصل كفاحنا ضد الإرهابيين من خلال الرد بالمثل على اعتداءاتهم"، على حد تعبيره.

يذكر أن اللقاء بين أردوغان وبوتين كان تم عقده في مدينة سوتشي الروسية في أواخر أيلول / سبتمبر، حيث ركزت المحادثات على عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الساحة السورية.