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أ ف ب: البابا في أول محطة من زيارته الى قبرص يدعو أوروبا الى "التغلب على الانقسامات" و"تحطيم الجدران" و"الاندماج"

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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