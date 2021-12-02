لافروف: دفع أوكرانيا إلى الألعاب الجيوسياسية الأمريكية سيكون له 'عواقب وخيمة'

العالم ـ أوروبا

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزيرين على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم اليوم الخميس: "تم التأكيد على أن تجاهل مخاوف روسيا المشروعة، ودفع أوكرانيا إلى الألعاب الجيوسياسية الأمريكية على خلفية انتشار قوات الناتو على تخوم حدودنا، ستكون له عواقب وخيمة، وسيجبرنا على إجراءات جوابية لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي".

وجاء في البيان: "البديل عن ذلك يكمن في إرساء ضمانات أمنية مستدامة على حدود روسيا والغرب، في إطار مطلب إلزامي" ومشروع لروسيا.

واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم/ السويد.