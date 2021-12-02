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استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف العدوان بمحافظة صعدة اليمنية

استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف العدوان بمحافظة صعدة اليمنية
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

 استشهد مواطن يمني وأصيب 12 آخرون، اليوم الخميس، بنيران القوات السعودية على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

العالم - اليمن

وقام جيش العدوان السعودي حسبما ذكر موقع "المسيرة" أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين.

وأشار إلى إصابة 7 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ما تسبب في وقوع أضرار في الممتلكات العامة.

وكان استشهد يوم أمس ثلاثة مواطنين وأصيب 12 آخرون بينهم 3 مهاجرين أفارقة.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

في سياق متصل شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة من محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديرية صرواح وخمس غارات مديريتي مجزر ومدغل.

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