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أ ف ب: أنقرة تدعو مجلس أوروبا إلى الامتناع عن أي قرار ضد تركيا

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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