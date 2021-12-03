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النرويج تخطط لتقييد حركة الحلفاء في الناتو بالقرب من روسيا

النرويج تخطط لتقييد حركة الحلفاء في الناتو بالقرب من روسيا
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة خارجية النرويج أنيكين ويتفيلدت، في مقابلة مع صحيفة VG إن حكومة بلادها الجديدة تسعى لتقييد حركة الحلفاء في الناتو بالقرب من روسيا.

العالم - اوروبا

وأضافت الوزيرة: "بالنسبة للنرويج، يعتبر الوجود العسكري في المناطق القريبة منا مهما. ولكن في رأينا، سيكون من الأفضل أن نشرف بمفردنا على المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية - بمساعدة الطائرات والفرقاطات النرويجية. هذا مهم جدا بالنسبة لنا".

وأشارت إلى أنها تخطط، لمناقشة هذه المسألة مع بريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت: "يمكن لهاتين الدولتين اتخاذ القرارات بشكل ذاتي. لكن علينا نحن أن نقوم بحماية مصالح النرويج. ومن مصلحة النرويج، أن تهتم بنفسها بالدفاع عن هذه المناطق بشكل مستقل، وأن يتم ذلك بواسطة القوات المسلحة النرويجية".

وخلال ذلك، شددت الوزيرة على أن تواجد القوات المسلحة الأمريكية حاليا في المنطقة القريبة من الحدود مع روسيا، ليس أكثر مما كان عليه في فترات أخرى من "حقبة ما بعد الحرب".

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