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تشكيلة المنتخب العراقي في مباراته امام البحرين اليوم

تشكيلة المنتخب العراقي في مباراته امام البحرين اليوم
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل الاعلام العراقية، بالصورة تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراته امام البحرين اليوم الجمعة.

العالم - العراق

ويخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، مباراته الثانية في بطولة كاس العرب امام نظيره البحريني على ملعب الثمامة المونديالي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسيقود مباراة المنتخب العراقي الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده كل من زاخيلي سيويلا و دوس سانتوس و دانيل سايبيرت حكما رابعا.

وسيرتدي المنتخب العراقي اللون الأبيض الكامل، فيما سيكون زي المنتخب البحريني الأحمر كاملا.

الى ذلك وصل رئيس الأتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الى العاصمة القطرية الدوحة لمؤازرة الأسود في مباراة البحرين المقبلة.

وانهى اسود الرافدين تحضيراتهم الاخيرة لمواجهة البحرين امس الخميس بإقامة وحدة تدريبية مسائية شهدت اندفاعا وحرصا كبيرا من اللاعبين الذين يسعون الى خطف نقاط المباراة كاملة دون النظر الى نتيجة مباراة عمان وقطر.

وتشهد المجموعة أيضا لقاء قطر مع عُمان في تمام الساعة الرابعة عصرا ، فيما ستقام مباراتان تجمع الاولى الامارات مع موريتانيا في الساعة السابعة مساء تعقبها مباراة سوريا مع تونس عند الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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