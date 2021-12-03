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مراسل العالم: مدفعية الجيش السوري تستهدف تحصينات "هيئة تحرير الشام" بمحيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وفي بلدة معربليت بريف ادلب

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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